Начался демонтаж старого моста через Мулянку: работы идут на одной стороне

Рабочие сейчас занимаются левой частью конструкции: уже демонтировано 4 балки из 11 и убрано порядка 800 м2 дороги. Параллельно с этим устраивают фундаменты подпорных стен. Строители забетонировали первую сваю и обустроили площадку для фундамента первой опоры нового моста.

В Минтрансе рассказали, что разбор левой части моста через Мулянку планируют завершить до конца октября. К правой стороне приступят в конце 2026 года.

Напомним, реконструкция шоссе Космонавтов началась летом 2026 года. От улицы Архитектора Свиязева до моста через реку Мулянку расширят: построят современную магистраль и двухуровневые развязки. Там появятся два подземных пешеходных перехода — первый в районе школы №107, второй — у дома №166 по шоссе Космонавтов.

Информационный обзор редакции.