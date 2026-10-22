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Урбанистика

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Начался демонтаж старого моста через Мулянку: работы идут на одной стороне

Реконструкция шоссе Космонавтов выходит на новый уровень. Строители начали демонтировать мост через Мулянку: он находится вблизи улиц Оверятская и Промышленная. Чтобы сохранить движение транспорта, работы ведут поэтапно.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Рабочие сейчас занимаются левой частью конструкции: уже демонтировано 4 балки из 11 и убрано порядка 800 м2 дороги. Параллельно с этим устраивают фундаменты подпорных стен. Строители забетонировали первую сваю и обустроили площадку для фундамента первой опоры нового моста.

В Минтрансе рассказали, что разбор левой части моста через Мулянку планируют завершить до конца октября. К правой стороне приступят в конце 2026 года.

Напомним, реконструкция шоссе Космонавтов началась летом 2026 года. От улицы Архитектора Свиязева до моста через реку Мулянку расширят: построят современную магистраль и двухуровневые развязки. Там появятся два подземных пешеходных перехода — первый в районе школы №107, второй — у дома №166 по шоссе Космонавтов. 

Информационный обзор редакции.

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