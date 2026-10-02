Заменят двигатели, обустроят туалетные комнаты, установят кондиционеры: два «Метеора» отправили на восстановление в Ленинградскую область

Два скоростных судна «Метеор-231» и «Метеор-220» транспортируют для восстановления в Ленинградскую область, туда же, где ремонтировали «Восход». Обновленные теплоходы запустить на маршрутах до Чайковского, Сарапула и Соликамска.
В Минтрансе рассказали, что восстановление «Метеоров» начали еще в Перми в феврале в 2026 года. Судна на подводных крыльях стояли в Заозерье. Специалисты приводили в порядок их подводные части. Сначала сняли старую обшивку с корпусов и частично заменили ее на новую, обновили металл, заклепки и ленты, использующиеся для герметизации соединений. С «Метеоров» демонтировали старые двигатели и кресла, частично убрали напольное покрытие и обшивку в салоне.
Восстановление «Метеоров» продолжится в Ленинградской области. Там установят новые двигатели, гребные валы с винтами и отремонтируют крылья. Скоростные суда оснастят оборудованием для кондиционирования и подачи питьевой воды, навигации, радионавигации и видеонаблюдения. В салонах установят новые кресла для пассажиров. Обновление коснется потолочной обшивки, напольного покрытия и остекления. На «Метеорах» оборудуют туалетные комнаты, каюту капитана и хозяйственный блок. В финале восстановления суда покрасят в фирменную ливрею Пермского края.
В пресс-службе министерства транспорта рассказали, что «Метеоры» смогут вместить 123 человек. После восстановления они смогут развивать скорость до 70 км/ч. Восстановление двух судов проходит в рамках развития скоростного пассажирского флота Пермского края. Первым стал теплоход «Восход-50», который запустили в навигацию из Перми в Сарапул в сентябре 2026 года.
Информационный обзор редакции.
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