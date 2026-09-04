Восстановленное судно «Восход» запустят в навигацию в сентябре

В Минтрансе рассказали, что первый рейс на «Восходе» запланирован на 11 сентября. Он станет первым межрегиональным на собственном флоте Прикамья. В эту навигацию судно на подводных крыльях совершит три рейса из Перми до Сарапула и обратно. «Восход» сделает остановки в Краснокамске, Усть-Качке и Чайковском.

«Восход-50» был построен в 1986 году в Феодосии. Его ремонт занял почти девять месяцев. Корпус судна восстановили, топливную, масляную, питьевую и противопожарную системы обновили, новый главный и вспомогательный двигатели установили. А затем оно прибыло своим ходом по Волге и Каме через Ярославль, Кострому, Нижний Новгород, Казань, Чайковский, Онежское и Ладожское озера и несколько водохранилищ.

Информационный обзор редакции.