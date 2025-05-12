Через год на набережной планируют установить два дебаркадера

В мае краевые власти собираются заключить контракт на реконструкцию дебаркадеров, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на министра транспорта Сергея Вешнякова. Подводную часть восстановят, а плавучие объекты — надстроят.

Дебаркадеры разместят в историческом месте, в районе причала Пермь-1, а второй установят на набережной в районе Мотовилихинских заводов.