Через год на набережной планируют установить два дебаркадера

На набережную Камы в Перми планируют вернуть дебаркадеры. Плавучие объекты «Дебаркадер-52» и «Дебаркадер-80» проекта 47Б намерены установить в 2026 году.
В мае краевые власти собираются заключить контракт на реконструкцию дебаркадеров, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на министра транспорта Сергея Вешнякова. Подводную часть восстановят, а плавучие объекты — надстроят.
Дебаркадеры разместят в историческом месте, в районе причала Пермь-1, а второй установят на набережной в районе Мотовилихинских заводов.
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