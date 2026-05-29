Кладут бетонные плиты и устанавливают опоры освещения: реконструкция путепровода на Карпинского готова на 92 процента

Реконструкция улицы Карпинского в Перми близится к завершению. По данным пресс-службы министерства транспорта, техническая готовность дороги составляет 92%.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Рабочие сейчас занимаются благоустройством: в районе улицы Столбовой делают новые тротуары, а со стороны «Пермь Экспо» укрепляют последнюю подпорную стену, сверху проводят армирование для обустройства тротуара и велодорожки. 

Дорожки вдоль улицы Карпинского пока временные, летом здесь собираются уложить верхний цветной слой асфальта: трехметровые красные тротуары и двухметровые синие велодорожки.

На новой шестиполосной дороге по улице Карпинского уложат недостающий верхний слой асфальта, работы будут проходить в выходные по ночам. Параллельно рабочие укладывают основание для газонов вдоль трамвайных путей. Вдоль них по ночам укладывают бетонные плиты: по данным минтранспорта, уже уложено 350 из почти двух тысяч. На обновленной дороге по улице Карпинского устанавливают опоры освещения, а вблизи строят локальные очистные сооружения для очистки ливневых вод.

Реконструкция улицы Карпинского между шоссе Космонавтов и Стахановским кольцом стартовала в 2024 году. Ее расширили до шести полос, а между ними разместили трамвайные пути. С 7 декабря по дороге запустили техническое движение.

