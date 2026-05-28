Транспорт

Трамвайные остановки «Универсам» временно переносят на другие места

С 29 мая в Перми собираются временно перенести трамвайные остановки «Универсам». На улице Борчанинова начинаются масштабные дорожные работы.

Пермский транспорт/Telegram
В департаменте транспорта рассказали, что трамваи, идущие в сторону улицы Ленина, будут останавливаться на новой платформе у перекрестка c Екатерининской, в направлении Пушкина — перед перекрестком с Луначарского.

Напомним, участок улицы Борчанинова между Екатерининской и Луначарского закрывают с 29 мая до 2 августа. На это время схему движения изменят автобусные маршруты № 1, 2, 15, 20, 53, 54, 67, 74.

