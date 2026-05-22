Улицу Борчанинова в районе «Универсама» закроют до августа

Улицу Борчанинова собираются закрыть для проезда почти на два месяца. Ограничение коснется участка между Екатерининской и Луначарского, где проходит капитальный ремонт.
Проезд и проход участка улицы Борчанинова между Екатерининской и Луначарского, в районе «Универсама», будет закрыт для транспорта с 29 мая по 2 августа. В пресс-службе министерства транспорта уточнили, по нему будут курсировать только трамваи.
С 29 мая по 4 июня будет действовать ограничение проезда на перекрестке улиц Борчанинова и Екатерининская — будут открыты две полосы из трех. Ранее закрытый участок улицы Борчанинова между Пермской и Екатерининской откроют раньше срока — не 17 июня, а 29 мая. Сейчас подрядчик обустраивает там канализацию.
Из-за закрытия улицы Борчанинова несколько автобусных маршрутов временно изменят схему движения. Остановки «Универсам» и «Улица Ленина» на улице Борчанинова временно не будут обслуживать. Автобусы №1, 2, 15, 20, 54, 67 и 74 пустят по улице Крисанова со всеми остановками по пути следования. №53 продолжит объезжать закрытый участок по улицам Луначарского и Попова.
