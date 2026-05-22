Улицу Борчанинова в районе «Универсама» закроют до августа

Проезд и проход участка улицы Борчанинова между Екатерининской и Луначарского, в районе «Универсама», будет закрыт для транспорта с 29 мая по 2 августа. В пресс-службе министерства транспорта уточнили, по нему будут курсировать только трамваи.

С 29 мая по 4 июня будет действовать ограничение проезда на перекрестке улиц Борчанинова и Екатерининская — будут открыты две полосы из трех. Ранее закрытый участок улицы Борчанинова между Пермской и Екатерининской откроют раньше срока — не 17 июня, а 29 мая. Сейчас подрядчик обустраивает там канализацию.