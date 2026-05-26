Монтируют поперечные балки и консоли, строят подпорную стену: в минтранспорта рассказали, как проходят работы на путепроводе у «Мориона»

Между опорами №3, №4, №5 и №6 уже уложены металлические балки, в том числе пролет над железной дорогой. Работы с ним ведут только в технологические «окна» и с согласования РЖД. Сейчас идет монтаж каркаса будущего путепровода — поперечные балки и консоли, он частично готов между опорами №4, №5 и №6. Также рабочие начали устройство несъемной опалубки для дальнейшего бетонирования плиты мостового полотна.

Одновременно идет строительство опор. Готовы все восемь промежуточных стоек-«тюльпанов» на правом направлении, на левом — семь. Рабочие начали возводить опору №1 на правом направлении: готовы свайное основание и арматурный каркас. Подрядчик готовит территорию для строительства подхода к будущему путепроводу со стороны Гознака: сейчас здесь переустраивают связь, хозяйственно-бытовую канализацию, электросети и работают над ливневой канализации.

Продление улицы Строителей, которая будет идти под путепроводом и далее к Карпинского, продолжается. Подпорная стена со стороны Центрального рынка готова на 80%.

Напомним, все работы по реконструкции путепровода на шоссе Космонавтов у «Мориона» будут готовы к ноябрю 2027 года. Его разобрали полностью, чтобы изменить схему пролетного строения и увеличить подмостовой габарит. В итоге высота строения вырастет с 2,2 до 5,5 метра, под ним сможет проезжать не только легковой, но и габаритный транспорт. Ширина обновленного путепровода тоже увеличится — с четырех до шести полос движения (по три в каждую сторону).