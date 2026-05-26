Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Монтируют поперечные балки и консоли, строят подпорную стену: в минтранспорта рассказали, как проходят работы на путепроводе у «Мориона»

На путепроводе на шоссе Космонавтов в районе «Мориона» продолжаются строительные работы. В пресс-службе министерства транспорта рассказали, что конструкция на правом направлении увеличивается, техническое движение по нему планируют запустить до конца 2026 года.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Между опорами №3, №4, №5 и №6 уже уложены металлические балки, в том числе пролет над железной дорогой. Работы с ним ведут только в технологические «окна» и с согласования РЖД. Сейчас идет монтаж каркаса будущего путепровода — поперечные балки и консоли, он частично готов между опорами №4, №5 и №6. Также рабочие начали устройство несъемной опалубки для дальнейшего бетонирования плиты мостового полотна. 

Одновременно идет строительство опор. Готовы все восемь промежуточных стоек-«тюльпанов» на правом направлении, на левом — семь. Рабочие начали возводить опору №1 на правом направлении: готовы свайное основание и арматурный каркас. Подрядчик готовит территорию для строительства подхода к будущему путепроводу со стороны Гознака: сейчас здесь переустраивают связь, хозяйственно-бытовую канализацию, электросети и работают над ливневой канализации. 

Продление улицы Строителей, которая будет идти под путепроводом и далее к Карпинского, продолжается. Подпорная стена со стороны Центрального рынка готова на 80%.

Напомним, все работы по реконструкции путепровода на шоссе Космонавтов у «Мориона» будут готовы к ноябрю 2027 года. Его разобрали полностью, чтобы изменить схему пролетного строения и увеличить подмостовой габарит. В итоге высота строения вырастет с 2,2 до 5,5 метра, под ним сможет проезжать не только легковой, но и габаритный транспорт. Ширина обновленного путепровода тоже увеличится — с четырех до шести полос движения (по три в каждую сторону).

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: