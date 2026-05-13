У пермского транспорта появлялись собственные маскоты — семья медведей и заяц

Маскотами городского транспорта стали заяц Проныра и семья медведей Камские (мама Мария, папа Михаил, дошкольница Майя, школьник Митя и студентка Мира). Эти персонажи-маскоты помогут говорит говорить о важном просто и с улыбкой.

В департаменте транспорта объяснили, что в качестве основы для главных положительных персонажей выбрали медведя, так как этот образ на протяжении много лет считается одним из символов Перми. Заяц Проныра станет олицетворением безответственного поведения: он ездит «зайцем», портит остановки и громко слушает музыку.

Кстати! Пару лет назад у Пермского наркодиспансера появился собственный маскот — Белочка.

