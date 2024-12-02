У наркодиспансера появился собственный маскот — Белочка

У Пермского краевого наркологического диспансера появился свой маскот. Это Белка в белом халате. Теперь для талисмана наркологии выбирают имя.
Пермяков просят предложить свои варианты, они могут быть забавными, оригинальными и патриотичными. В соцсетях предлагают разные имена для маскота, среди них: Орешек и Орешник, Шампусик, Здравушка, Изабелла (или Белла), Белочка-Белочка.
Кстати, в числе вариантов самого маскота Пермского наркодиспансера были также Лягушка и существо, очень напоминающее мастера Йоду из «Звездных войн».
Информационный обзор редакции.
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