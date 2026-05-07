Комсомольский проспект 7 и 8 мая перекроют: рассказываем, где именно и в какое время

7 мая с 19:00 до 23:00 будет закрыто движение по:

нечетной стороне Комсомольского проспекта от Ленина до Монастырской (без остановки движения по улицам Петропавловская и Советская);

четной и нечетной сторонам Комсомольского проспекта между улицами Ленина и Пушкина (в период с 19:00 до 20:00 без остановки движения по Екатерининской и Луначарского).

7 мая с 20:00 до 23:00 закроют проезд на участках улиц Екатерининская, Луначарского и Пушкина от Куйбышева до Газеты «Звезда».

8 мая с 20:00 для всех видов транспорта будет закрыт проезд на участке Комсомольского проспекта между Екатерининской и Луначарского (без остановки движения по этим улицам).

