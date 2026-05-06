Известно, как Октябрьскую площадь будут объезжать автобусы 7 и 8 мая

На время репетиций Парада Победы на Октябрьской площади изменится схема движения нескольких автобусов. Ограничения будут действовать 7 мая с 19:00 до 23:00 и 8 мая с 20:00.
До 11 мая включительно остановочный пункт «ПНИПУ» на Октябрьской площади перенесен для монтажа сцены. В департаменте транспорта рассказали, что автобусы №7 и 41 высаживают и сажают пассажиров в крайней правой полосе Комсомольского проспекта в сторону Комсомольской площади.
7 и 8 мая автобусные маршруты:
- №10, 14 и 33 будут объезжать по улицам Ленина и Сибирской.
- №52 и 60 в сторону Ленина пойдут по улицам Пушкина и Попова, в направлении Комсомольского проспекта — по Попова, Пушкина, Куйбышева и Революции.
- №81 в сторону Ленина будут ходить по улицам Пушкина, Борчанинова, Екатерининской и Крисанова, при движении к Комсомольскому проспекту — по Крисанова, Луначарского, Борчанинова, Пушкина, Куйбышева и Революции.
- №7 и 41 будут укорочены до остановки «Улица Попова»
- №51 проследует по улицам Сибирской и Революции.
- №50 в сторону Паркового поедет по улицам Пушкина и Куйбышева до улицы Ленина, в сторону микрорайона Крохалева — по улицам Крисанова, Луначарского, Борчанинова, Пушкина и Революции до Комсомольского проспекта.
Комментарии (0)