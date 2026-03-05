Речные прогулки в «Хохловке» готовятся запустить в конце мая

В Пермском краеведческом музее рассказали, что в «Хохловке» будут действовать несколько маршрутов: «От причала до причала», «На холмах и воде» и «Музейная бухта». В этом году запланировано больше рейсов — не только в выходные и во время фестивалей, но и в будни. Речные прогулки в «Хохловке» продлятся до конца августа.

Кстати, в этом году готовятся запустить в навигацию скоростной катер «Колва»: он будет ходить от Перми до Усть-Качки.

