Речные прогулки в «Хохловке» готовятся запустить в конце мая

Речные прогулки на теплоходах в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» собираются запустить ближе к лету. Первый рейс запланирован на 23 мая. 

Музей «Хохловка»/ ВКонтакте

В Пермском краеведческом музее рассказали, что в «Хохловке» будут действовать несколько маршрутов: «От причала до причала», «На холмах и воде» и «Музейная бухта». В этом году запланировано больше рейсов — не только в выходные и во время фестивалей, но и в будни. Речные прогулки в «Хохловке» продлятся до конца августа. 

Кстати, в этом году готовятся запустить в навигацию скоростной катер «Колва»: он будет ходить от Перми до Усть-Качки. 

