Пермяки оплатили более 17 миллионов поездок в транспорте виртуально

Пермяки стали активнее пользоваться виртуальными транспортными картами для оплаты проезда в 2025 году. По ним пассажиры совершили более 17,5 млн поездок — на 18% больше, чем в 2024-м.
В департаменте транспорта рассказали, что в 2025 году пермяки оформили 66,5 тыс. виртуальных карт, а годом ранее их было на 11% меньше. В феврале 2026 года в Перми появились виртуальные льготные проездные.
С помощью виртуальных транспортных карт в автобусах и трамваях проезд можно оплатить, не пользуясь валидатором. Способов регистрации поездки несколько: сканирование QR-кода, ввод госномера, выбор транспорта на карте или получение данных через bluetooth.
