Появились виртуальные льготные проездные: ими могут пользоваться школьники и студенты

Ранее эта функция была доступна только для пользователей гражданских транспортных карт. В департаменте транспорта рассказали, что ей интересовались школьники и студенты, которые активно используют смартфоны, поэтому решено было ввести виртуальные льготные проездные.

Возможность выбора между виртуальной и физической картой для пассажиров оставят. Но одновременно для проезда можно использовать только одну разновидность проездного: это сделано для того, чтобы ей мог пользоваться только один пассажир.

Информационный обзор редакции.