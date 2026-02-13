Появились виртуальные льготные проездные: ими могут пользоваться школьники и студенты

В общественном транспорте Перми начнет действовать виртуальный льготный проездной. Оплачивать поездки в автобусах и трамваях теперь можно будет с помощью мобильного телефона без использования валидатора.
Ранее эта функция была доступна только для пользователей гражданских транспортных карт. В департаменте транспорта рассказали, что ей интересовались школьники и студенты, которые активно используют смартфоны, поэтому решено было ввести виртуальные льготные проездные.
Возможность выбора между виртуальной и физической картой для пассажиров оставят. Но одновременно для проезда можно использовать только одну разновидность проездного: это сделано для того, чтобы ей мог пользоваться только один пассажир.
