Дорогу у Чусовского моста опять будут закрывать, теперь два раза

Дорогу у Чусовского моста в Перми вновь собираются закрыть, на этот раз на две ночи. В пресс-службе министерства транспорта объяснили, что это нужно для того, чтобы вывезти части опоры с места работ. На прошлой неделе у Чусовского моста демонтировали опору железнодорожного путепровода.
Участок дороги у Чусовского моста будет закрыт в ночь на 22 февраля и на 23 февраля с 1:00 до 5:00 утра. Это не повлияет на ночные рейсы междугородних автобусов, их будут пропускать для проезда. Легковой транспорт будет проезжать по объездной дороге, но она будет закрыта для остального транспорта.
