Дорогу у Чусовского моста опять будут закрывать, теперь два раза

Участок дороги у Чусовского моста будет закрыт в ночь на 22 февраля и на 23 февраля с 1:00 до 5:00 утра. Это не повлияет на ночные рейсы междугородних автобусов, их будут пропускать для проезда. Легковой транспорт будет проезжать по объездной дороге, но она будет закрыта для остального транспорта.