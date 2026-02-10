Рабочие готовятся демонтировать опору железнодорожного путепровода у Чусовского моста

Из-за этого проезд по участку дороги Пермь – Березники будет закрыт в ночь с 10 на 11 февраля, с 01:00 до 03:30. Из-за закрытия частично изменятся сроки отправлений двух маршрутов: №752 «г. Красновишерск – г. Пермь» и №822 «Аэропорт г. Пермь - г. Усолье (через г. Березники)». Объезд закрытого участка возможен только для легкового транспорта.