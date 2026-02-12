Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В минтранспорта показали, что происходит на путепроводе у «Мориона»: работы там ведут на один-два часа

В министерстве транспорта рассказали, как проходят работы на путепроводе на шоссе Космонавтов у «Мориона». Они осложнены тем, что идут только в «технологические окна» — когда нет поездов и по согласованию с «РЖД», как правило, на один-два часа не чаще двух раз в неделю.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Рабочие уже демонтировали балки путепровода: из 80 осталось 18, в том числе над железной дорогой. Правое направление (в сторону Центрального рынку) готово почти полностью, а левое — на 70%, остался ряд пролетов для подхода спецтехники и рабочих. Демонтаж всего сооружения завершат в марте.

Также сейчас начали устраивать сваи под фундаменты подпорных стен со стороны Центрального рынка. Продолжаются работы по бурению под сваи будущих опор путепровода.

Напомним, путепровод после реконструкции вырастет с 2,2 до 5,5 метра, под ним сможет проезжать не только легковой, но и габаритный транспорт. Ширина обновленного путепровода тоже увеличится — с четырех до шести полос движения (по три в каждую сторону). Работы планируют завершить к ноябрю 2027 года.

