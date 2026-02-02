Со 2 февраля трамвай №3 отменили, а №7 продлили

Маршрут №7 временно продлили до конечной остановки «Красный Октябрь». При этом сохранится заезд на остановку «станция Пермь II» в обе стороны. Маршрут №3 прекратил работу — его вагоны переведут на №7. Это тоже временно решение.

В перспективе в департаменте транспорта собираются восстановить маршрут №3 и связать «Красный Октябрь» с «Велтой» по улице Революции. Это случится после того, как завершится реконструкция путей. После запуска обновленного маршрута трамвая №3 специалисты проанализируют пассажиропоток и примут, сохранятся маршрут №7 до «Красного Октября» или вернуть его к прежней схеме следования.