Трамвайные пути на улице Сибирская закрывают на реконструкцию: меняется маршрут «восьмерки»

В Перми с 29 января начнется ремонт трамвайной линии, проходящей по улице Сибирская. В рамках реконструкции заменят основание путей, рельсошпальную решетку и обновят контактная сеть.

Пермский транспорт/Telegram
Пермский транспорт/Telegram

На время ремонта трамвай №8 изменит свой маршрут — будет ходить в объезд по улицам Куйбышева и Революции. В пресс-службе администрации Перми рассказали, что на автобусные маршруты №4, №33 и №71, связывающие улицу Сибирская с другими районами, запустят дополнительные рейсы. Напомним, трамвай №6 сейчас тоже не ходит по улице Сибирская.

Работы синхронизированы с реконструкцией путей на улицах Чернышевского и Белинского. Это позволит полностью заменить трамвайный узел на площади Трудовой доблести: там установят современные стрелочные переводы, которые ускорят движение вагонов.

