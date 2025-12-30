Ремонт трамвайных путей на улице Чернышевского начнут с 12 января: отменят трамвай №6

Рабочие будут заменять балласт и рельсошпальную решетку, а также реконструировать контактную сеть. На пересечении улиц Карла Модераха и Чернышевского планируется построить новую трамвайную остановку. Во время реконструкции намерены использовать бетонные шпалы и новый тип крепления, которые помогут продлить срок службы трамвайных путей, а резиновые прокладки и сварка стыков должны обеспечить плавность хода вагонов и снизить уровень шума от них.

В департаменте транспорта рассказали, что на время ремонта трамвайных путей не будет действовать трамвайный маршрут №6. Взамен увеличат количество отправлений на автобусном маршруте №71.