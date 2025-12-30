Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Ремонт трамвайных путей на улице Чернышевского начнут с 12 января: отменят трамвай №6

С 12 января начнется новый этап обновления трамвайной инфраструктуры в Перми. Стартует реконструкция путей на улице Чернышевского.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Рабочие будут заменять балласт и рельсошпальную решетку, а также реконструировать контактную сеть. На пересечении улиц Карла Модераха и Чернышевского планируется построить новую трамвайную остановку. Во время реконструкции намерены использовать бетонные шпалы и новый тип крепления, которые помогут продлить срок службы трамвайных путей, а резиновые прокладки и сварка стыков должны обеспечить плавность хода вагонов и снизить уровень шума от них.

В департаменте транспорта рассказали, что на время ремонта трамвайных путей не будет действовать трамвайный маршрут №6. Взамен увеличат количество отправлений на автобусном маршруте №71.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: