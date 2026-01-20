В минтрансе показали, как проходит строительство второго этапа трассы ТР-53

В пресс-службе министерства транспорта Пермского края показали, как проходит строительство второго этапа трассы ТР-53, а именно участка проспекта Октябрят от улицы Уинская до моста через реку Толожанку. Он должен стать дополнительной транспортной связью между центром города и Мотовилихой.
Общую готовность этого этапа новой трассы оценили на 42%. Снос построек на протяжении всего участка будущей дороги почти завершен, рабочие сделали выемку грунта (вывезено больше 65 кубометров) и устроили подпорные стены. Уже готова четырехполосная дорога между улицами Уинской и Грибоедова, а также первые три опоры моста через реку Толожанку. На выезде с проспекта Октябрят на улицу Старцева (съезд №7) сделали фундаменты под шумозащитные экраны и подготовили основание под тротуар, сейчас там устраивают велодорожку.
Уже переустроены сети теплоснабжения. Сейчас рабочие занимаются водопроводом и канализацией, ливневка готова на 60%: уложены трубы и обустроены ливнеприемные колодцы, есть фундамент под строительство локальных очистных сооружений.
В минтрансе рассказали, что сейчас дорожная часть работ на паузе, так как идет переустройство коммуникаций, в частности, в феврале должны заняться газопроводом на пересечении проспекта Октябрят с улицей Жуковского. После этого станет возможным завершить работы на участке от улицы Уинской до Грибоедова. Также для продолжения работ необходимо перенести высоковольтную линию электропередач.
Напомним, большие работы по строительству трассы ТР-53 стартовали в 2022 году. Первым этапом было продление улицы Уинская от Юрша до Грибоедова. Второй этап разбит на две части: контракт предполагает, что все работы по нему завершат в четвертом квартале 2026 года. Протяженность нового участка проспекта Октябрят от улицы Уинская до моста через реку Толожанку составит 1,5 км, дорога будет четырехполосной с тротуарами и велодорожками. Общая протяженность всей трассы от развязки с улицей Уинская до Лянгасова должна составить 8,3 км. В ней предусмотрено, помимо основного хода дороги, строительство шести мостов общей длиной 1,65 км (через реки Иву, Таложанкй, Чикулайку, Огарошиху, Большую Мотовилиху и Малую Мотовилиху) и трех транспортных развязок.
