В минтрансе показали, как проходит строительство второго этапа трассы ТР-53

Общую готовность этого этапа новой трассы оценили на 42%. Снос построек на протяжении всего участка будущей дороги почти завершен, рабочие сделали выемку грунта (вывезено больше 65 кубометров) и устроили подпорные стены. Уже готова четырехполосная дорога между улицами Уинской и Грибоедова, а также первые три опоры моста через реку Толожанку. На выезде с проспекта Октябрят на улицу Старцева (съезд №7) сделали фундаменты под шумозащитные экраны и подготовили основание под тротуар, сейчас там устраивают велодорожку.

Уже переустроены сети теплоснабжения. Сейчас рабочие занимаются водопроводом и канализацией, ливневка готова на 60%: уложены трубы и обустроены ливнеприемные колодцы, есть фундамент под строительство локальных очистных сооружений.