На въезде на площадь Гайдара начал работать светофор

С 19 января на выезде с улицы Локомотивная на площадь Гайдара начнет работать светофор. В Центре безопасности дорожного движения объяснили, что он позволит равномерно распределить транспортные потоки и обеспечить пропускную способность, так как за неделю ситуация на путях объезда закрытого путепровода в районе «Мориона» немного стабилизировались.
После того, как светофор начнет работу, специалисты Центра безопасности дорожного движения будут в постоянном режиме контролировать дорожную обстановку. При необходимости режим работы светофора скорректируют.
Напомним, в начале января в Перми закрыли путепровод на шоссе Космонавтов в районе «Мориона», из-за этого на путях объезда в первый рабочий день после нового года образовались серьезные заторы. В минтранспорта рассказали, что на стабилизацию транспортных потоков уйдет около двух недель.
