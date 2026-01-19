На въезде на площадь Гайдара начал работать светофор

После того, как светофор начнет работу, специалисты Центра безопасности дорожного движения будут в постоянном режиме контролировать дорожную обстановку. При необходимости режим работы светофора скорректируют.

Напомним, в начале января в Перми закрыли путепровод на шоссе Космонавтов в районе «Мориона», из-за этого на путях объезда в первый рабочий день после нового года образовались серьезные заторы. В минтранспорта рассказали, что на стабилизацию транспортных потоков уйдет около двух недель.