В минтрансе рассказали, что на привыкание к новым схемам движения уйдет до двух недель

В министерстве транспорта рассказали, как объехать утренние пробки в Перми и объяснили, что на привыкание к новым схемам движения потребуется время. 8 января почти на два года закрыли путепровод на шоссе Космонавтов у «Мориона», в первый рабочий день после каникул, 12 января, большой затор образовался на площади Гайдара, а также на улицах Мира и Стахановской.

По данным представителей минтранса, большинство автомобилистов двигалось со стороны аэропорта в центр города по улицам Малкова и Локомотивную, а новая улица Строителей, открытая для движения, оказалась почти пустой, хотя она дублирует загруженные улицы.

Кадр видео пресс-службы министерства транспорта Пермского края

На установление транспортных потоков по оценкам специалистов уйдет около двух недель. Все это время работу светофоров собираются регулировать вручную. В пресс-службе минтранса напомнили, что закрытый участок на шоссе Космонавтов в районе «Мориона» можно объехать по улицам: Малкова и Локомотивная, Строителей и 2-я Шоссейная, Мира, Карпинского и Крисанова (или Плеханова), Стахановская, Карпинского и Крисанова (или Плеханова).

При движении из микрорайона Парковый пермякам предлагают выезжать в центр через новый тоннель в створе Вишерской на улице Дзержинского, а при выезде с Карпинского — по Плеханова, Крисанова и шоссе Космонавтов (в сторону ЦКР).

