В минтрансе рассказали, что на привыкание к новым схемам движения уйдет до двух недель

На установление транспортных потоков по оценкам специалистов уйдет около двух недель. Все это время работу светофоров собираются регулировать вручную. В пресс-службе минтранса напомнили, что закрытый участок на шоссе Космонавтов в районе «Мориона» можно объехать по улицам: Малкова и Локомотивная, Строителей и 2-я Шоссейная, Мира, Карпинского и Крисанова (или Плеханова), Стахановская, Карпинского и Крисанова (или Плеханова).

При движении из микрорайона Парковый пермякам предлагают выезжать в центр через новый тоннель в створе Вишерской на улице Дзержинского, а при выезде с Карпинского — по Плеханова, Крисанова и шоссе Космонавтов (в сторону ЦКР).