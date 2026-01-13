В минтрансе рассказали, что на привыкание к новым схемам движения уйдет до двух недель

В министерстве транспорта рассказали, как объехать утренние пробки в Перми и объяснили, что на привыкание к новым схемам движения потребуется время. 8 января почти на два года закрыли путепровод на шоссе Космонавтов у «Мориона», в первый рабочий день после каникул, 12 января, большой затор образовался на площади Гайдара, а также на улицах Мира и Стахановской.
По данным представителей минтранса, большинство автомобилистов двигалось со стороны аэропорта в центр города по улицам Малкова и Локомотивную, а новая улица Строителей, открытая для движения, оказалась почти пустой, хотя она дублирует загруженные улицы.
На установление транспортных потоков по оценкам специалистов уйдет около двух недель. Все это время работу светофоров собираются регулировать вручную. В пресс-службе минтранса напомнили, что закрытый участок на шоссе Космонавтов в районе «Мориона» можно объехать по улицам: Малкова и Локомотивная, Строителей и 2-я Шоссейная, Мира, Карпинского и Крисанова (или Плеханова), Стахановская, Карпинского и Крисанова (или Плеханова).
При движении из микрорайона Парковый пермякам предлагают выезжать в центр через новый тоннель в створе Вишерской на улице Дзержинского, а при выезде с Карпинского — по Плеханова, Крисанова и шоссе Космонавтов (в сторону ЦКР).
