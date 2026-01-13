Автобусный маршрут, который ходит от ЦУМа до «Планеты», закрывают

С 17 января в Перми прекратит работу компенсационный автобусный маршрут №72, который курсировал от ЦУМа до ТРЦ «Планеты». Его запустили 1 мая 2024 года, на время отсутствия трамвайного движения по путепроводу на улице Карпинского.
С 27 декабря трамваи вновь пустили из Индустриального района в центр: №11 ходит от депо «Балатово» до остановки «Висим» через улицу Революции, №12 от остановки «Школа №107» до остановки «Пермская ярмарка» по улице Ленина.
В департаменте транспорта рассказали, что с 19 января количество рейсов на трамвайном маршруте №11 увеличится.
