Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Автобусный маршрут, который ходит от ЦУМа до «Планеты», закрывают

С 17 января в Перми прекратит работу компенсационный автобусный маршрут №72, который курсировал от ЦУМа до ТРЦ «Планеты». Его запустили 1 мая 2024 года, на время отсутствия трамвайного движения по путепроводу на улице Карпинского.

Пермский транспорт/Telegram

С 27 декабря трамваи вновь пустили из Индустриального района в центр: №11 ходит от депо «Балатово» до остановки «Висим» через улицу Революции, №12 от остановки «Школа №107» до остановки «Пермская ярмарка» по улице Ленина.

В департаменте транспорта рассказали, что с 19 января количество рейсов на трамвайном маршруте №11 увеличится.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: