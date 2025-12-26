С 27 декабря запустят трамваи из центра Перми в Индустриальный район: рассказываем, как они будут ходить

По обновленному трамвайному пути будут ходить маршруты №11 «Висим — Улица 9 Мая» и №12 «Пермская ярмарка — Школа №107». В департаменте транспорта рассказали, что №11 перенаправят на улицы Карпинского и Мира вместо следования до Перми II. Временно он будет ходить до остановки «Улица 9 Мая», это связано с тем, что работы на линии пока продолжаются. №12 пустят из Индустриального района до «Пермской Ярмарки» вместо Разгуляя — этот маршрут будет постоянным. №2 временно пойдет сообщением «Осенцы — Школа №107», пока продолжатся работы на линии.

Автобусный компенсационный маршрут №72 в Перми прекратит свою работу с 16 января.