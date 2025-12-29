На улицу Белинского вернулся трамвай №8. На выделенную полосу на участке от Сибирской до Комсомольского проспекта вернутся автобусы № 1, 4, 5, 8, 13, 61 и 75.

В пресс-службе департамента транспорта рассказали, что движение трамваев на улице Белинского открыли в техническом режиме. В 2026 году его вновь ограничат для реконструкции участка на улице Сибирская и трамвайного узла на площади Трудовой доблести.

Работы на трамвайных путях на Белинского также должны завершить: сделать выправку пути, уложить плиты, обновить контактную сеть, построить посадочные платформы, установить павильоны на остановке «Улица Белинского». Их планируют выполнить, когда начнется строительный сезон.