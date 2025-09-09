С 9 сентября закрывают проезд по улице Белинского

Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, закрыт участок улицы Белинского от остановки «Площадь Карла Маркса» до Комсомольской площади. Автобусы №1, 4, 5 и 61 пойдут в объезд по улицам Чернышевского и Героев Хасана, №8, 13 и 75 перенаправят на улицу 1-й Красноармейская.

Напомним, масштабная реконструкция трамвайных путей на улице Белинского стартовала 8 сентября. Она предполагает замену оснований, рельсошпальной решетки и контактной сети. На время ремонта трамвай №8 перенаправили на улицу Революции.