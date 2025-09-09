Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

С 9 сентября закрывают проезд по улице Белинского

Из-за ремонта трамвайных путей в Перми временно закроют проезд для любого транспорта по улице Белинского. Ограничения вводят с 9 сентября.

Пермский транспорт/Telegram
Пермский транспорт/Telegram

Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, закрыт участок улицы Белинского от остановки «Площадь Карла Маркса» до Комсомольской площади. Автобусы №1, 4, 5 и 61 пойдут в объезд по улицам Чернышевского и Героев Хасана, №8, 13 и 75 перенаправят на улицу 1-й Красноармейская.

Напомним, масштабная реконструкция трамвайных путей на улице Белинского стартовала 8 сентября. Она предполагает замену оснований, рельсошпальной решетки и контактной сети. На время ремонта трамвай №8 перенаправили на улицу Революции.

