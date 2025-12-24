Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Транспорт

Штраф за неоплаченную парковку в Перми поднимут с 26 декабря: он станет больше в 2,5 раза

Штраф за неоплаченную парковку в Перми повысят с 26 декабря. С этого дня начинают действовать поправки в закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае».

Пермская дирекция дорожного движения/ВКонтакте

В Перми вырастет штраф за неоплаченную парковку — до 2,5 тыс. рублей. Он не менялся десять лет. Это должно повысить стимул водителей добровольно оплачивать парковку: стоимость часа стоит 30-40 рублей в зависимости от зоны.

Также добавят наказание за сокрытие государственных номеров автомобиля для уклонения от оплаты: к ним относятся любые приспособления (картонки, тряпки) и намеренное загрязнение. За это нарушение водителю грозит штраф в 3,5 тыс. рублей.

