Транспорт

Штраф за неоплаченную парковку хотят увеличить в 2,5 раза

В Перми собираются увеличить штрафы за административные правонарушения, в том числе за неоплаченную парковку. Соответствующий проект изменения в закон Пермского края об административных правонарушениях внес на рассмотрение парламента глава города Эдуард Соснин.

Пермская дирекция дорожного движения

Штраф за неоплаченную парковку может вырасти в 2,5 раза — до 2,5 тыс. рублей. Он не менялся в течение 10 лет.

В 2024 году административная комиссия Пермского городского округа вынесла 127 885 постановлений по делам о первичном и повторном несоблюдении правил оплаты парковки. По словам автора проекта, действующий штраф не стимулирует пермяков добровольно оплачивать платную парковку.

