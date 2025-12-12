На новом участке улицы Крисанова откроется движение с 15 декабря

Маршрут №56 пройдет через улицы Карпинского и Крисанова с остановками у «Улицы Левченко, «Пермь Экспо» и «Улицы Крылова». Затем автобус будет курсировать до Перми II по Екатерининской, а в обратном направлении — через улицу Луначарского. В департаменте транспорта рассказали, что автобус №56 больше не будет заезжать на улицы Стахановскую и Малкова, но добраться до них можно на №28, №29, №47 и №40.

Напомним, с 8 декабря в Перми запустили движение автобусов по улице Карпинского, часть которой была закрыта на реконструкцию: теперь по нему ходят четыре маршрута.