Транспорт

На новом участке улицы Крисанова откроется движение с 15 декабря

В Перми с 15 декабря запустят движение по новому участку улицы Крисанова, который был открыт летом 2025 года. По нему будет ходить автобус №56.

Пермский транспорт/Telegram
Пермский транспорт/Telegram

Маршрут №56 пройдет через улицы Карпинского и Крисанова с остановками у «Улицы Левченко, «Пермь Экспо» и «Улицы Крылова». Затем автобус будет курсировать до Перми II по Екатерининской, а в обратном направлении — через улицу Луначарского. В департаменте транспорта рассказали, что автобус №56 больше не будет заезжать на улицы Стахановскую и Малкова, но добраться до них можно на №28, №29, №47 и №40.

Напомним, с 8 декабря в Перми запустили движение автобусов по улице Карпинского, часть которой была закрыта на реконструкцию: теперь по нему ходят четыре маршрута.

