Водителей, скрывающих номера на парковке, будут отслеживать с помощью ИИ

Первая камера с функцией ИИ появилась на платной парковке на Октябрьской площади напротив Политеха. Как сообщает издание «Текст», она фиксирует машину сразу после въезда на парковку, а затем по прошествии времени на оплату, через 20 минут. Умное устройство формирует нарушение, анализируя данные автомобиля с госномером и автомобиля без госномера (цвет, модель, размеры, место парковки, положение). В 2026 году подобные камеры с ИИ могут появиться на других платных парковках Перми — все будет зависеть от финансирования их установки.

Напомним, в Перми штрафы за неоплаченную парковку собираются увеличить до 2,5 тыс. рублей.