Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Водителей, скрывающих номера на парковке, будут отслеживать с помощью ИИ

В Перми тех, кто закрывает автомобильные номера на платных парковках, будут разыскивать с помощью искусственного интеллекта. В городе начали устанавливать соответствующие камеры.

Пермская дирекция дорожного движения/ВКонтакте

Первая камера с функцией ИИ появилась на платной парковке на Октябрьской площади напротив Политеха. Как сообщает издание «Текст», она фиксирует машину сразу после въезда на парковку, а затем по прошествии времени на оплату, через 20 минут. Умное устройство формирует нарушение, анализируя данные автомобиля с госномером и автомобиля без госномера (цвет, модель, размеры, место парковки, положение). В 2026 году подобные камеры с ИИ могут появиться на других платных парковках Перми — все будет зависеть от финансирования их установки.

Напомним, в Перми штрафы за неоплаченную парковку собираются увеличить до 2,5 тыс. рублей.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: