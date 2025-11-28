Штраф за неоплаченную парковку вырастет до 2,5 тысяч рублей

Штраф за неоплаченную парковку не менялся десять лет, сейчас он составляет 1 тыс. рублей. Теперь его увеличат до 2,5 тыс. рублей. Поправки вступят в силу через 10 дней после официальной публикации.

Инициировали изменения представители администрации Перми: по их данным, в 2024 году было вынесено больше 120 тыс. постановлений за первичное и повторное невнесение платы за пользование парковкой.