Транспорт

Штраф за неоплаченную парковку вырастет до 2,5 тысяч рублей

В Перми вырастут штрафы за неоплаченную парковку в 2,5 раза. Депутаты поддержали поправки в закон об административных правонарушениях на пленарном заседании.

Из архива редакции «Прм. Собака.ru»

Штраф за неоплаченную парковку не менялся десять лет, сейчас он составляет 1 тыс. рублей. Теперь его увеличат до 2,5 тыс. рублей. Поправки вступят в силу через 10 дней после официальной публикации.

Инициировали изменения представители администрации Перми: по их данным, в 2024 году было вынесено больше 120 тыс. постановлений за первичное и повторное невнесение платы за пользование парковкой. 

