«Горнолыжный экспресс» собираются запустить с 13 декабря

В Перми с 13 декабря собираются запустить «Горнолыжный экспресс». Он будет курсировать от Перми-II до станции Углеуральская по выходным и праздничным дням, кроме 31 декабря и 1 января.
В пресс-службе Свердловской железной дороги рассказали, что в «Горнолыжном экспрессе» будут обустроены специальные места для размещения спортивного инвентаря. От станции «Углеуральская» до курорта «Губаха» в то же время планируют запустить автобус — его расписание связано со временем прибытия и отправления поездов.
Напомним, горнолыжный сезон в Пермском крае готовятся начать 13 декабря на двух курортах — в «Губаха» и на «Такмане».
