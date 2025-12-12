«Горнолыжный экспресс» собираются запустить с 13 декабря

В пресс-службе Свердловской железной дороги рассказали, что в «Горнолыжном экспрессе» будут обустроены специальные места для размещения спортивного инвентаря. От станции «Углеуральская» до курорта «Губаха» в то же время планируют запустить автобус — его расписание связано со временем прибытия и отправления поездов.

Напомним, горнолыжный сезон в Пермском крае готовятся начать 13 декабря на двух курортах — в «Губаха» и на «Такмане».

Информационный обзор редакции.