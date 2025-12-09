Названа дата открытия горнолыжного сезона в Пермском крае

Горнолыжные курорты Пермского края готовятся к началу сезона 2025/26: он откроется 13 декабря в «Губахе» и на «Такмане». В соцсетях комплексов рассказали о праздничных программах, которые пройдут в этот день.
В «Губахе» 13 декабря устроят день рождения всесезонного курорта с задуванием свечей, мастер-классы для детей и взрослых, массовый спуск и вечеринку с диджей-сетами. В этот же день планируется запуск горнолыжного экспресса.
«Такман» к открытию сезона готовит на 13 декабря выступление кавер-группы, фаер-шоу, фейерверк и программу с ведущим и диджеем. В «Жебреях» рассказали, что тоже намерены дать старт горнолыжному сезону, но дату пока не сообщают.
