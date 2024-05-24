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Транспорт

Показываем схемы объезда путепровода на Карпинского, который закроют 25 мая

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

В министерстве транспорта Пермского края напомнили, что с 25 мая закрывается на реконструкцию путепровод на Карпинского в районе «Пермь-Экспо». Ведомство опубликовало схемы движения на время ремонтных работ. Их, напомним, должны закончить в октябре 2025 года.

Объезд участка будет организован по шоссе Космонавтов – Стахановская и Стахановская – шоссе Космонавтов. 

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

К жилым домам и предприятиям, которые работают в зоне закрытия, на время ремонта на Карпинского организуют отдельные подъезды. Транспорт будет двигаться от Стахановской до Левченко. На участке сделают временную разметку. Также будут обновлены направления движения на перекрестке улиц Стахановская и Карпинского. 

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Для того, чтобы дополнительно обеспечить безопасность правого поворота с улицы Советской Армии на шоссе Космонавтов обустроят направляющий островок. 

Мы рассказывали о том, как будет ходить общественный транспорт из-за ремонта на Карпинского

В минтрансе рассказали, что первый этап реконструкции Карпинского включает в себя переустройство инженерных и коммунальных сетей. В частности, для теплосетей на участке пробурят новый ход, работы завершат до начала нового отопительного сезона. Существующий путепровод полностью демонтируют – строители заново обустроят фундамент, опоры и пролетные строения. После ремонта на Карпинского количество полос увеличится с двух до шести, появится выделенная велодорожка.

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