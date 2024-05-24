Показываем схемы объезда путепровода на Карпинского, который закроют 25 мая

В министерстве транспорта Пермского края напомнили, что с 25 мая закрывается на реконструкцию путепровод на Карпинского в районе «Пермь-Экспо». Ведомство опубликовало схемы движения на время ремонтных работ. Их, напомним, должны закончить в октябре 2025 года.

Объезд участка будет организован по шоссе Космонавтов – Стахановская и Стахановская – шоссе Космонавтов.