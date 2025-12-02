Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Транспорт

Пермь попала в тройку городов по количеству «гармошек»

Пермь попала в тройку городов России по количеству автобусов особо большого класса после Москвы и Санкт-Петербурга. В 2025 году в Перми появилось 109 «гармошек».

Пресс-служба администрации Перми

С 1 декабря новые «гармошки» вышли на маршрут №15. Он полностью перешел на автобусы особо большого класса. Теперь на шести маршрутах работают такие автобусы: №1, №14, №15, №27, №50 и №53. В пресс-службе администрации города рассказали, что их выбрали на основе обследования пассажиропотока и дорожных условий.

В городском департаменте транспорта не исключают, что в будущем «гармошки» могут появиться и на других маршрутах с высокой загрузкой.

