Пермь попала в тройку городов по количеству «гармошек»

С 1 декабря новые «гармошки» вышли на маршрут №15. Он полностью перешел на автобусы особо большого класса. Теперь на шести маршрутах работают такие автобусы: №1, №14, №15, №27, №50 и №53. В пресс-службе администрации города рассказали, что их выбрали на основе обследования пассажиропотока и дорожных условий.

В городском департаменте транспорта не исключают, что в будущем «гармошки» могут появиться и на других маршрутах с высокой загрузкой.