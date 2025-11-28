На семи городских маршрутах появятся новые автобусы

На семи городских маршрутах Перми появятся новые автобусы. В декабре 18 «гармошек» марки «ЛИАЗ» выйдут на №15 «Южная — ДДК им. Кирова – Центральный рынок» и 17 автобусов большого класса марки «Нефаз» — на №5 «Сквер имени Решетникова — Микрорайон Владимирский» и №74 «Микрорайон Владимирский — Улица Маяковского».

11 «Волгобасов» среднего класса будут обслуживать маршруты №38 «Площадь Дружбы — Микрорайон Гарцы», №75 «Площадь Дружбы — Микрорайон Соболи» и пригородный №100 «д. Петровка — г. Пермь». Уже вышли на маршруты 13 автобусов большого класса марки «Волгобас» вышли: №8 «Микрорайон Садовый — Улица Гусарова» и №62 «Станция Осенцы — ТРЦ «Планета» — Микрорайон Крохалева».