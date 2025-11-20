Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

У Красавинского моста закрыли проезд по одной полосе

В районе Красавинского моста Перми с 20 по 21 ноября ограничат движение транспорта. Дорожники будут устранять дефекты покрытия.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
Яндекс. Карты

Ограничения вводят на одной полосе на подъезде к Красавинскому мосту с 20:00 20 ноября до 6:00 21 ноября. В ФКУ УПРДОР «Прикамье» напомнили, что каждый день мониторят состояние дорожного полотна моста.

Ранее мы рассказывали, что в 2025 году начался капитальный ремонт Красавинского моста. На первом этапе закрыли правую часть моста, ведущую из Краснокамска в Пермь, а движение организовали по левой части моста.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: