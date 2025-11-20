У Красавинского моста закрыли проезд по одной полосе

Ограничения вводят на одной полосе на подъезде к Красавинскому мосту с 20:00 20 ноября до 6:00 21 ноября. В ФКУ УПРДОР «Прикамье» напомнили, что каждый день мониторят состояние дорожного полотна моста.

Ранее мы рассказывали, что в 2025 году начался капитальный ремонт Красавинского моста. На первом этапе закрыли правую часть моста, ведущую из Краснокамска в Пермь, а движение организовали по левой части моста.