С 1 июля частично закрывают Красавинский мост

Ремонт Красавинского моста будет состоять из двух этапов. На первом закроют правую часть, которая ведет из Краснокамска в Пермь. На левой части моста движение организуют в обе стороны. Большегрузы пустят только по левой полосе, чтобы не создавать нагрузку на опоры моста.

Капитальный ремонт на первом этапе планируют закончить до октября 2027 года. На работы выделят 5,6 млрд рублей.