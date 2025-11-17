Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Недавно открывшийся участок улицы Крисанова закроют на ночь

Новый участок улицы Крисанова от Пушкина до Данилихинской полностью закроют на ночь. Ограничения начнут действовать с 22:00 17 ноября до 6:00 18 ноября.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

В пресс-службе министерства транспорта Пермского края рассказали, что перекрытие улицы Крисанова связано с обследованием и испытанием моста через реку Данилиху. По нему пустят 12 загруженных самосвалов — это нужно, чтобы оценить работу конструкции, по которой будут курсировать трамваи.

Напомним, в августе 2025 года был открыт участок улицы Крисанова от Пушкина до шоссе Космонавтов. Работы по нему начались в 2021 году и велись в два этапа.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: