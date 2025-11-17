Недавно открывшийся участок улицы Крисанова закроют на ночь

В пресс-службе министерства транспорта Пермского края рассказали, что перекрытие улицы Крисанова связано с обследованием и испытанием моста через реку Данилиху. По нему пустят 12 загруженных самосвалов — это нужно, чтобы оценить работу конструкции, по которой будут курсировать трамваи.

Напомним, в августе 2025 года был открыт участок улицы Крисанова от Пушкина до шоссе Космонавтов. Работы по нему начались в 2021 году и велись в два этапа.