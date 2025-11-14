Известно, на каких улицах появится платная парковка с 22 декабря

С 22 декабря парковочная зона №101 с оплатой 30 рублей в час будет действовать на участках улиц:

Матросова от Монастырской до Советской;

Советская от Попова до Крисанова, 10;

Свердловская от Монастырской до Советской;

Окулова от Плеханова до Петропавловской;

Хохрякова от Окулова до Петропавловской и от Петропавловской до Екатерининской;

Петропавловская от Плеханова до Окулова;

Ленина от Плеханова до вокзала «Пермь-II»;

Толмачева от Петропавловской до Ленина.

Также платная парковка с тарифом 30 рублей в час появится в проезде в ЖК «Гулливер» от дома №54, вдоль домов №52 Б, 52 В, 48 В, 48 Б, 56 Д до дома № 50 по ул. Революции.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что с 10 ноября подняли стоимость парковки в тарифных зонах №101 и №103, а также №201, №202, №301 и №302.