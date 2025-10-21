В департаменте транспорта объяснили, почему уложенные после ремонта рельсы ржавые

Оказывается, кривизна рельсов после ремонта — нормальное явление. «Рельсы и шпалы в сборе называются "рельсошпальной решеткой" — это достаточно гибкая конструкция. Именно по этой причине после того, как рельсы со шпалами скреплены и уложены, производится выправка пути. Она позволяет устранить вертикальные просадки, перекосы и т.д.», — рассказали в телеграм-канале «Пермский транспорт».

А ржавчина на рельсах после ремонта не считается признаком дефекта или брака. Это естественное явление, так как под воздействием окружающей среды углеродистая сталь, из которой делают рельсы немного окисляется, особенно если они не используются. «Уже в процессе эксплуатации головка рельса приобретает характерный блеск. Вагоны буквально полируют ее своими колесами. Так происходит везде — на железной дороге, в метро и на трамвайных линиях», — объяснили специалисты.

Отметим, сейчас в Перми проходит ремонт трамвайных путей на улице Белинского. Старые собираются заменить на новые, а также появятся посадочные платформы.