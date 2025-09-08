Началась масштабная реконструкция трамвайных путей на улице Белинского

Ремонт трамвайных путей на улице Белинского предполагает замену оснований, рельсошпальной решетки и контактной сети. При укладке путей намерены использовать новый тип креплений, а также резиновые прокладки, шумопоглощающие маты и сварку стыков — так трамвайные пути будут служить дольше, а уровень шума от движения вагонов по ним снизится и станет более плавным. Вместо разметки пути обособят бордюрным камнем. На остановке «Улица Белинского» построят посадочные платформы для безопасности пассажиров.

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что реконструкция трамвайных путей на улице Белинского проводят в рамках комплексной модернизации трамвайной сети. Благодаря трехстороннему соглашению между правительством Пермского края, инвестором и администрацией города обновлены трамвайные пути на улицах Борчанинова, Дзержинского, Куйбышева и в городе работает 44 новых трамвая.