Началась масштабная реконструкция трамвайных путей на улице Белинского

С 8 сентября начался ремонт трамвайных путей на улице Белинского. На это время маршрут №8 перенаправили в объезд — по улицам Куйбышева и Революции. Как долго будет идти реконструкция, в администрации Перми пока не говорят.

Пресс-служба администрации Перми

Ремонт трамвайных путей на улице Белинского предполагает замену оснований, рельсошпальной решетки и контактной сети. При укладке путей намерены использовать новый тип креплений, а также резиновые прокладки, шумопоглощающие маты и сварку стыков — так трамвайные пути будут служить дольше, а уровень шума от движения вагонов по ним снизится и станет более плавным. Вместо разметки пути обособят бордюрным камнем. На остановке «Улица Белинского» построят посадочные платформы для безопасности пассажиров.

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что реконструкция трамвайных путей на улице Белинского проводят в рамках комплексной модернизации трамвайной сети. Благодаря трехстороннему соглашению между правительством Пермского края, инвестором и администрацией города обновлены трамвайные пути на улицах Борчанинова, Дзержинского, Куйбышева и в городе работает 44 новых трамвая. 

