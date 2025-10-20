На площади Гайдара установили новые светофоры

Новые светофоры появились на переходах через Ленина со стороны Перми II и со стороны эспланады, а также на примыкании Локомотивной к площади Гайдара. Как сообщает 59.RU со ссылкой пресс-службу Минтранса, светофоры предусмотрены проектом подготовки прилегающих дорог к строительству третьего моста через Каму.

Напомним, реконструкцию площади Гайдара собираются закончить в 2025 году. Этот проект считается первым этапом строительства третьего моста через Каму с подходами.