Ограничение проезда на улице Борчанинова продлили

Ограничение проезда на участке улицы Борчанинова между Ленина и Пермской должно было закончиться 9 октября. Но его продлили — соответствующее распоряжение появилось на сайте министерства транспорта Пермского края.
На улице Борчанинова продолжают ремонтировать дорожное полотно. Теперь участок улицы от Пермской до Ленина будет закрыт до 00:00 1 ноября.
Ранее мы рассказывали о том, что из-за перекрытия изменились схемы движения нескольких автобусов. Трамваи №5 и 11 ходят без изменений.
