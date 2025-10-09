Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Ограничение проезда на улице Борчанинова продлили

Ограничение проезда на участке улицы Борчанинова между Ленина и Пермской должно было закончиться 9 октября. Но его продлили — соответствующее распоряжение появилось на сайте министерства транспорта Пермского края.

Пермский транспорт/Telegram

На улице Борчанинова продолжают ремонтировать дорожное полотно. Теперь участок улицы от Пермской до Ленина будет закрыт до 00:00 1 ноября.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за перекрытия изменились схемы движения нескольких автобусов. Трамваи №5 и 11 ходят без изменений.

