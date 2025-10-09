Ограничение проезда на улице Борчанинова продлили

На улице Борчанинова продолжают ремонтировать дорожное полотно. Теперь участок улицы от Пермской до Ленина будет закрыт до 00:00 1 ноября.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за перекрытия изменились схемы движения нескольких автобусов. Трамваи №5 и 11 ходят без изменений.