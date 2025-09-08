С 8 сентября закрывается участок улицы Борчанинова

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что из-за перекрытия участка улицы Борчанинова изменятся схемы движения нескольких автобусов. В направлении улицы Ленина маршруты № 2, 15, 20, 67, 72 и 7т пойдут по улицам Екатерининской и Крисанова, №53 — по Луначарского и Попова. В сторону Центрального рынка №67 проследует по улицам Крисанова и Луначарского, №72 — по Попова и Екатерининской, №5 и 11 идут без изменений.