Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

С 8 сентября закрывается участок улицы Борчанинова

В Перми с 8 сентября на месяц закрывают движение на участке улицы Борчанинова от Ленина до Пермской. Там начинаются ремонтные работы, которые должны продлиться до 9 октября.

Пермский транспорт/Telegram
Пермский транспорт/Telegram

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что из-за перекрытия участка улицы Борчанинова изменятся схемы движения нескольких автобусов. В направлении улицы Ленина маршруты № 2, 15, 20, 67, 72 и 7т пойдут по улицам Екатерининской и Крисанова, №53 — по Луначарского и Попова. В сторону Центрального рынка №67 проследует по улицам Крисанова и Луначарского, №72 — по Попова и Екатерининской, №5 и 11 идут без изменений.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: