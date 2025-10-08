На улице Попова начнет работать новая плоскостная парковка

Парковка относится к тарифной зоне №201 с оплатой 20 рублей в час. Она будет работать с 9:00 до 19:00, кроме выходных и нерабочих праздничных дней.

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что парковку нужно в течение 20 минут с момента въезда (для транспортных средств многодетных семей, электромобилей, внесенных в реестр парковочных разрешений, – в течение 120 минут) за каждый полный или неполный час использования.

Ранее мы рассказывали о том, что в ноябре вырастет стоимость парковки в нескольких тарифных зонах.