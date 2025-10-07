Улица с «успокоенным движением» может появиться в центре города

Сейчас власти рассматривают возможность предоставить приоритет для движения пешеходов на участке улицы Пермская. Но при этом одна из сторон останется открытой для проезда машин с низкой скоростью. «Это так называемое "успокоенное движение". Организация такого режима движения будет возможна после проведения капитального ремонта участка улицы», — цитирует издание «Текст» представителей министерства транспорта Пермского края.

Ранее мы рассказывали о том, что улицу Пермская могут опять превратить в «Арбат», сделав ее пешеходной. Такое было в 2011 году, когда участок от Комсомольского проспекта до Газеты Звезда закрыли для машин. Но в 2019 году пермский «Арбат» закрыли.