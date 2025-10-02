На недавно построенной улице Крисанова открыли новый выезд

Выезд на улицу Данилихинская находится между домами №73 и 77 на улице Крисанова. В пресс-службе министерства транспорта Пермского края рассказали, что теперь с Крисанова можно повернуть на улицу Данилихинскую в сторону Голева, а с Голева — через Данилихинскую выехать на Крисанова.

Напомним, новый участок Крисанова от улицы Пушкина до пересечения шоссе Космонавтов с Карпинского открыли для проезда в конце августа. Его длина — 2,3 км.