Транспорт

На недавно построенной улице Крисанова открыли новый выезд

На новом участке улицы Крисанова открыт поворот на улицу Данилихинская. Подрядная организация, как и планировалось, переустроила на участке сети водоснабжения и обустроила выезд.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Выезд на улицу Данилихинская находится между домами №73 и 77 на улице Крисанова. В пресс-службе министерства транспорта Пермского края рассказали, что теперь с Крисанова можно повернуть на улицу Данилихинскую в сторону Голева, а с Голева — через Данилихинскую выехать на Крисанова.

Напомним, новый участок Крисанова от улицы Пушкина до пересечения шоссе Космонавтов с Карпинского открыли для проезда в конце августа. Его длина — 2,3 км.

